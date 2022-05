Election day il 12 giugno 2022: si vota per referendum e amministrative (Di martedì 31 maggio 2022) Il 12 giugno 8,5 milioni di elettori ed elettrici voteranno per il primo turno delle amministrative che coinvolgeranno circa 950 Comuni tra cui Genova, Palermo, Catanzaro e L'Aquila. I ballottaggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Il 128,5 milioni di elettori ed elettrici voteranno per il primo turno delleche coinvolgeranno circa 950 Comuni tra cui Genova, Palermo, Catanzaro e L'Aquila. I ballottaggi ...

Pubblicità

elio_vito : Ho firmato i referendum sulla giustizia ad un banchetto della Lega. Ma la Lega non ha depositato le firme ed i refe… - NoesiConsulting : Settimana decisiva per il #dlElezioni, il provvedimento che contiene le disposizioni anti-Covid per l’election day… - Fcastelnuovo : @czamba @Cr1st14nM3s14n0 @recifar Election day ogni paio d'anni. Lo stesso in tutta la UE. Dalle circoscrizioni di… - Pierpao83699717 : RT @Ciccillo_56: Sono sempre più convinto della necessità dell'election day. Passerebbero tutti i Referendum senza la bouata del quorum! - Ciccillo_56 : Sono sempre più convinto della necessità dell'election day. Passerebbero tutti i Referendum senza la bouata del quorum! -