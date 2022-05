Dal 13 luglio altre rimodulazioni WindTre, che sarà possibile rifiutare (Di martedì 31 maggio 2022) Dal 30 maggio 2022 sono state inoltrate comunicazioni in merito ad alcune nuove rimodulazioni WindTre per quanto riguarda la rete mobile che si abbatteranno tra qualche tempo su determinate offerte prepagate, aumentandone il costo mensile e la quantità di GB. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, sarà anche possibile rifiutare le modifiche unilaterali del contratto nel caso in cui non si intenda accettarle. Le comunicazioni sono cominciate ad arrivare tramite SMS, ma il gestore unico ha anche pubblicato un’informativa dedicata sul portale ufficiale, nella sezione ‘WindTre Informa’. Le rimodulazioni WindTre in questione sono molto simile a quelle annunciate per alcuni clienti lo scorso dicembre, divenute poi effettive dal 20 gennaio 2022 (anche in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Dal 30 maggio 2022 sono state inoltrate comunicazioni in merito ad alcune nuoveper quanto riguarda la rete mobile che si abbatteranno tra qualche tempo su determinate offerte prepagate, aumentandone il costo mensile e la quantità di GB. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘,anchele modifiche unilaterali del contratto nel caso in cui non si intenda accettarle. Le comunicazioni sono cominciate ad arrivare tramite SMS, ma il gestore unico ha anche pubblicato un’informativa dedicata sul portale ufficiale, nella sezione ‘Informa’. Lein questione sono molto simile a quelle annunciate per alcuni clienti lo scorso dicembre, divenute poi effettive dal 20 gennaio 2022 (anche in ...

Pubblicità

RaiNews : Partigiano, avvocato e docente, Smuraglia è stato senatore per tre volte e poi presidente dell'Associazione naziona… - atm_informa : Dal 5 giugno al 15 luglio i tram della linea 31 sono sostituiti dai bus B31 tra Bignami e Cinisello a causa della c… - MedicalNet9c : Vi presentiamo l'evento #ECM RES dal titolo '#Patologie #oncologiche e #trombosi: evidenze scientifiche, standard o… - LeopoldoFreyrie : RT @SymbolaFondazio: #SaveTheDate #SeminarioEstivoSymbola2022 e #FestivalDellaSoftEonomySymbola2022 A Treia dal 5 al 9 luglio 'La forza de… - pianetacellular : Dal 1 Luglio 2022, su #NOW i contenuti dedicati a bambini e ragazzi saranno inclusi nel Pass Entertainment, non più… -