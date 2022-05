Classifica canzoni del momento Maggio 2022: hit parade top 20 (Di martedì 31 maggio 2022) Il brano di Lady Gaga per Top Gun: Maverick in vetta, sul podio il duo Kany García, Alejandro Sanz e Christina Aguilera Sotto il segno del film Top Gun: Maverick questa Classifica top 20 internazionale di Maggio 2022. Due infatti sono i brani che sono tratti dalla colonna sonora ufficiale della pellicola. Il primo è “Hold my hand” ed è stato scritto da Lady Gaga – Lorne Balfe e intepretato dalla super star internazionale. In un’intervista su Variety Balfe ha sottolineato come si tratta un un tema che evidenzia l’amore di due persone e nello stesso tempo fa vivere l’amore per il volo e i sacrifici affrontati dai piloti. Il sequel del film del 1986 nel grande schermo dallo scorso 20 Maggio dopo 36 anni con Tom Cruise nuovamente protagonista nei panni del leggendario pilota Pete “Maverick” Mitchell. Voce e pianoforte per ... Leggi su lopinionista (Di martedì 31 maggio 2022) Il brano di Lady Gaga per Top Gun: Maverick in vetta, sul podio il duo Kany García, Alejandro Sanz e Christina Aguilera Sotto il segno del film Top Gun: Maverick questatop 20 internazionale di. Due infatti sono i brani che sono tratti dalla colonna sonora ufficiale della pellicola. Il primo è “Hold my hand” ed è stato scritto da Lady Gaga – Lorne Balfe e intepretato dalla super star internazionale. In un’intervista su Variety Balfe ha sottolineato come si tratta un un tema che evidenzia l’amore di due persone e nello stesso tempo fa vivere l’amore per il volo e i sacrifici affrontati dai piloti. Il sequel del film del 1986 nel grande schermo dallo scorso 20dopo 36 anni con Tom Cruise nuovamente protagonista nei panni del leggendario pilota Pete “Maverick” Mitchell. Voce e pianoforte per ...

