Caldo estremo, in arrivo l’anticiclone africano: previste temperature fino a 39°. Coldiretti: “Sarà allarme siccità nelle campagne” (Di martedì 31 maggio 2022) A far dimenticare agli italiani la breve parentesi di tempo instabile dello scorso weekend ci penserà il nuovo anticiclone africano denominato Scipione. Per i prossimi 5/6 giorni, il Caldo tornerà su tutta la penisola e le temperature saranno sopra la media stagionale con picchi anomali. Non avremo solo condizioni di bel tempo praticamente ovunque, ma registreremo anche valori elevati di pressione e temperature. Dal primo giugno quindi il Caldo Sarà estremo. Le aree italiane più colpite saranno quelle del Centro-Sud e le due Isole maggiori, ma anche la Pianura Padana Sarà toccata dall’ondata, complice l’aumento dell’afa. A cavallo del prossimo weekend, se al Nord la fase calda ed umida non impedirà lo sviluppo di forti temporali pomeridiani sull’arco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) A far dimenticare agli italiani la breve parentesi di tempo instabile dello scorso weekend ci penserà il nuovo anticiclonedenominato Scipione. Per i prossimi 5/6 giorni, iltornerà su tutta la penisola e lesaranno sopra la media stagionale con picchi anomali. Non avremo solo condizioni di bel tempo praticamente ovunque, ma registreremo anche valori elevati di pressione e. Dal primo giugno quindi il. Le aree italiane più colpite saranno quelle del Centro-Sud e le due Isole maggiori, ma anche la Pianura Padanatoccata dall’ondata, complice l’aumento dell’afa. A cavallo del prossimo weekend, se al Nord la fase calda ed umida non impedirà lo sviluppo di forti temporali pomeridiani sull’arco ...

Pubblicità

mapir20152 : RT @fanpage: Per gli esperti, la seconda metà della settimana sarà caldissima. L’anticiclone africano Scipione si posizionerà ben presto su… - ClaudioDriver : Lo sentite il #caldo? Ecco, allora un paio di consigli per evitare che la vostra auto prenda fuoco (e voi con essa.… - Frankf1842 : RT @fanpage: Per gli esperti, la seconda metà della settimana sarà caldissima. L’anticiclone africano Scipione si posizionerà ben presto su… - TuttoSuRoma : Previsioni meteo #Roma e Lazio oggi 31 maggio 2022: oggi tregua, poi di nuovo caldo estremo - angiuoniluigi : RT @fanpage: Per gli esperti, la seconda metà della settimana sarà caldissima. L’anticiclone africano Scipione si posizionerà ben presto su… -