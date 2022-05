Brescia | Cellino libera Inzaghi | trovato l' accordo

(Di martedì 31 maggio 2022) Tutto definito, in sostanza, in tempo per la partenza: Pippovola a Formentera per le vacanze e sa di potersi lasciare l'avventura dialle spalle, adesso che ormai l'con ...

... in sostanza, in tempo per la partenza: Pippo Inzaghi vola a Formentera per le vacanze e sa di potersi lasciare l'avventura dialle spalle, adesso che ormai l'accordo con Massimopare ...Non c'è stato bisogno degli avvocati, né di arbitri perché la partita a braccio di ferro l'hanno dichiarata pari e patta direttamente gli interessati: il- Massimo- e Pippo Inzaghi. ...Dopo gli screzi dovuti al reintegro di super Pippo, presidente e allenatore hanno trovato un punto d'incontro conveniente a tutti ..."Brescia, Cellino-Inzaghi pace e addio: ora può avanzare Clotet", titola il Giornale di Brescia in edicola oggi. Trovata l'intesa per l'uscita del tecnico piacentino senza ricorso alle vie legali: ...