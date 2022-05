Bernardeschi Napoli, De Laurentiis lo vorrebbe subito: ecco cosa manca (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercato Napoli: il presidente De Laurentiis vorrebbe portare subito Bernardeschi in azzurro. ecco cosa manca Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, il presidente del Napoli De Laurentiis si è esposto rivelando che sta trattando in prima persona Federico Bernardeschi che tra un mese si libera a zero dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron azzurro vorrebbe chiudere subito per il calciatore ma ci sono ancora dei punti da chiarire. In primis bisogna capire come inserirlo nella rosa di Luciano Spalletti ed eventualmente al posto di chi. Per questo motivo la trattativa è momentaneamente in una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercato: il presidente Deportarein azzurro.Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, il presidente delDesi è esposto rivelando che sta trattando in prima persona Federicoche tra un mese si libera a zero dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron azzurrochiudereper il calciatore ma ci sono ancora dei punti da chiarire. In primis bisogna capire come inserirlo nella rosa di Luciano Spalletti ed eventualmente al posto di chi. Per questo motivo la trattativa è momentaneamente in una ...

Pubblicità

mirkocalemme : #DeLaurentiis scatenato. Dichiara che #Mertens e #Koulibaly 'devono scegliere tra la vile moneta e #Napoli', ammett… - GiovaAlbanese : #DeLaurentiis allo scoperto su #Bernardeschi: il calciatore - in scadenza con la #Juventus - ha mostrato gradimento… - GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - cn1926it : #Bernardeschi-#Napoli, trattativa in fase avanzata: la richiesta del calciatore - cn1926it : #Deulofeu-#Napoli, c’è il gradimento dello spagnolo: la valutazione dell’#Udinese -