Basket | Ettore Messina | “Nel primo tempo ci siamo scavati la buca da soli | poi siamo stati bravi a reagire”

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022) È stata una gara 2 più difficile del previsto per l’Olimpia Milano. Sassari ha infatti giocato alla grande per quasi tutta la partita (a finei sardi erano addirittura sopra di 8), per poi alzare definitivamente bandiera bianca soltanto nei minuti finali. A fine incontro ha parlato in conferenza stampa. “La partita si è complicata perché abbiamo giocato un secondo quarto con molta fretta in attacco e poca attenzione difensiva – ha affermato il coach dell’Olimpia Milano – Ciuna, la squadra è stata brava a, vincendo entrambi i quarti del secondo. Faccio i complimenti ai ragazzi per la rimonta, ma l’attenzione va tenuta sempre alta. Volevo fare un ...