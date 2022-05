Atletica | meeting Ostrava 2022 | Tamberi vince con 2 30 | bene anche Fontana e Abdelwahed

(Di martedì 31 maggio 2022) Segnali di crescita importanti da parte di Gianmarco, che ha vinto ildivalido per il Continental Tourcon la misura di 2.30 metri. Record stagionale per l’azzurro olimpionico a Tokyo 2020, che in occasione della misura superata ha dato l’impressione di averemargine nonostante i seguenti errori a 2.34 quando ormai la vittoria davanti a Ferreira era già certa. Sicuramente una bella iniezione di fiducia per “Gimbo”, che nelle prime uscite stagionali non era riuscito a rendere quanto sperato. Le note positive per l’Italia però non finiscono qui, visto che nei 200 metri femminili è arrivato il terzo posto di Vittoriacon il record personale a 22?97 che è valso il gradino più basso del podio alle spalle di Seyni (22?21) e della veterana ...

Il 2 giugno Larissa Iapichino sarà in pedana per l'austrian Open. Per lei si tratta della seconda uscita stagionale all'aperto dopo il debutto da 6,58 al Castiglionedi Grosseto. 'L'obiettivo - ha detto ai canali Fidal - è migliorare in ottica di garantirmi il pass per i prossimi appuntamenti internazionali, ed anche divertirmi. Sono molto contenta di ...Atletica, meeting Ostrava 2022: i risultati, bene Gianmarco Tamberi che vince nell'alto con 2.30 metri e firma il record stagionale ...(in aggiornamento) Il campione olimpico torna su misure eccellenti e vince il meeting in Repubblica Ceca. Fontana al personale nei 200 (22.97) sulla scia di Allyson Felix. Abdelwahed 8:14.53 nelle ...