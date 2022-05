Anna Tatangelo: “Non mi sentivo a mio agio…” | La confessione della cantante (Di martedì 31 maggio 2022) La cantante, intervistata da Francesca Fagnani, ha rivelato di essersi sentita a disagio con il proprio corpo e di aver preso una decisione per cui ora viene presa di mira. Anna Tatangelo è salita alla ribalta all’età di 15 anni con la vittoria del Festival di Sanremo all’interno della Categoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragili”. Successivamente è stata selezionata dal noto Pippo Baudo come co-conduttrice del programma Sanremo Top insieme alla cantante Silvia Mezzanotte. Anna Tatangelo, la confessione intima della cantante (fonte web)Nello stesso anno, ha duettato con Gigi D’Alessio nella canzone “Un nuovo bacio”, riscuotendo un notevole successo. Nel 2005 ha raggiunto la consacrazione tornando al Festival ... Leggi su esclusiva (Di martedì 31 maggio 2022) La, intervistata da Francesca Fagnani, ha rivelato di essersi sentita a disagio con il proprio corpo e di aver preso una decisione per cui ora viene presa di mira.è salita alla ribalta all’età di 15 anni con la vittoria del Festival di Sanremo all’internoCategoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragili”. Successivamente è stata selezionata dal noto Pippo Baudo come co-conduttrice del programma Sanremo Top insieme allaSilvia Mezzanotte., laintima(fonte web)Nello stesso anno, ha duettato con Gigi D’Alessio nella canzone “Un nuovo bacio”, riscuotendo un notevole successo. Nel 2005 ha raggiunto la consacrazione tornando al Festival ...

Pubblicità

AlbertoNeri95 : @deveraunseraunn Ed è subito Anna Tatangelo - Imsherlocked99 : Che vergogna pensare che ancora non esiste una fancam di Barù con in sottofondo “Ragazza di periferia” di Anna Tatangelo ???????? #jeru - itspmorebitch : grazie a questo tweet ho immaginato max correre ma in sottofondo c'è le cose dette mai di anna tatangelo e gigi d'a… - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Le Nostre Anime Di Notte - radiofmfaleria : ANNA TATANGELO - Mamma -