Ad Otto e mezzo si scatena il tutti contro Salvini: "Gesto grave", "Contributo inutile" (Di martedì 31 maggio 2022) tutti contro Matteo Salvini. Gli ospiti della trasmissione Otto e mezzo, andata in onda martedì 31 maggio su La7, non hanno proprio digerito gli incontri segreti del leader della Lega con l'ambasciatore russo in Italia Sergej Razov. La conduttrice Lilli Gruber ha aperto il suo programma proprio con il retroscena inquietante rivelato dal quotidiano Domani, chiedendo un giro di pareri sul tema. Il primo a esprimersi sul fatto è stato Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, rimasto incredulo al cospetto dell'attività nascosta di diplomazia di Salvini: "Non so per quale motivo abbia incontrato l'ambasciatore russo. Sicuramente non per ingenuità. Luigi Di Maio era ingenuo al tempo dei gilet gialli, non lui. Mario Draghi ha richiesto più trasparenza". Più duro ...

