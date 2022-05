Veronica Pivetti e il suo giallo comico: “Non smetterò di scrivere, mi fa sentire libera (Di lunedì 30 maggio 2022) Bergamo. Attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, e ora anche giallista. Giallista comica, per l’esattezza. Con il libro “Tequila bang bang. Un giallo messicano” Veronica Pivetti riesce a stupire, ancora una volta, pubblico e lettori. Quello presentato alla Fiera dei librai di Bergamo nella serata di domenica 29 maggio è il quarto romanzo dell’attrice milanese. Un nuovo colore, il giallo e la stessa anima comica. “Io declino tutto in commedia – commenta Veronica Pivetti – è il mio modo di esprimermi”. Quattrocentottanta pagine per quattrocentottanta – e oltre – risate. Dopo aver letto le prime righe, non è più possibile fermarsi. Sicuramente le tre protagoniste della vicenda incuriosiscono i lettori. La storia di crimini e omicidi ruota attorno a un trio femminile: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 30 maggio 2022) Bergamo. Attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, e ora anche giallista. Giallista comica, per l’esattezza. Con il libro “Tequila bang bang. Unmessicano”riesce a stupire, ancora una volta, pubblico e lettori. Quello presentato alla Fiera dei librai di Bergamo nella serata di domenica 29 maggio è il quarto romanzo dell’attrice milanese. Un nuovo colore, ile la stessa anima comica. “Io declino tutto in commedia – commenta– è il mio modo di esprimermi”. Quattrocentottanta pagine per quattrocentottanta – e oltre – risate. Dopo aver letto le prime righe, non è più possibile fermarsi. Sicuramente le tre protagoniste della vicenda incuriosiscono i lettori. La storia di crimini e omicidi ruota attorno a un trio femminile: ...

