Ucraina, Lavrov: "Liberazione Donbass nostra priorità". Russi a Severodonetsk (Di lunedì 30 maggio 2022) "La nostra priorità assoluta è la Liberazione delle regioni di Donetsk e Luhansk", nel Donbass, "che ora sono riconosciute come Stati indipendenti" dalla Russia. Ad affermarlo il ministro degli Esteri ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Laassoluta è ladelle regioni di Donetsk e Luhansk", nel, "che ora sono riconosciute come Stati indipendenti" dallaa. Ad affermarlo il ministro degli Esteri ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lavrov: 'Porte al dialogo con l'Occidente non sono chiuse' #scholz #macron #azovstal #russa #marnero… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Lavrov: il piano di pace dell'Italia non è serio - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Cnn: “Usa pronti a inviare armi più potenti, anche missili a lungo raggio”. Lav… - lifestyleblogit : Ucraina, niente stop a petrolio Russia. Lavrov: 'Porte dialogo non chiuse' - - zazoomblog : Ucraina Lavrov: Liberazione Donbass nostra priorità. Russi a Severodonetsk - #Ucraina #Lavrov: #Liberazione -