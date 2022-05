Ucraina, il live blog con le notizie più importanti della 96esima giornata di guerra (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel 96esimo giorno di guerra in Ucraina, i russi sono entrati nella periferia di Severodonetsk dove si sta combattendo strada per strada, secondo fonti di Kiev. Saltata la corrente elettrica e i servizi di telefonia mobile. Il leader ucraino ha detto che l’esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare l’offensiva russa. Intanto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha spiegato che la priorità assoluta resta quella di liberare Donetsk e Lugansk. «Vogliamo spingere l’esercito e i battaglioni ucraini fuori da queste regioni», ha tuonato. Infine, la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna è arrivata a Kiev: incontrerà Zelensky. 9.00 – Lavrov: «La nostra priorità? Liberare Donetsk e Lugansk» Gli obiettivi dei russi sono chiari, chiarissimi. Lo dice, chiaro e tondo, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov intervistato dalla tv ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel 96esimo giorno diin, i russi sono entrati nella periferia di Severodonetsk dove si sta combattendo strada per strada, secondo fonti di Kiev. Saltata la corrente elettrica e i servizi di telefonia mobile. Il leader ucraino ha detto che l’esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare l’offensiva russa. Intanto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha spiegato che la priorità assoluta resta quella di liberare Donetsk e Lugansk. «Vogliamo spingere l’esercito e i battaglioni ucraini fuori da queste regioni», ha tuonato. Infine, la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna è arrivata a Kiev: incontrerà Zelensky. 9.00 – Lavrov: «La nostra priorità? Liberare Donetsk e Lugansk» Gli obiettivi dei russi sono chiari, chiarissimi. Lo dice, chiaro e tondo, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov intervistato dalla tv ...

