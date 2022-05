Triplice crisi planetaria: di cosa si tratta e come fare per risolverla (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo scorso mese il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha affermato che la Terra sta affrontando una Triplice crisi planetaria. Triplice perché sono i tre punti critici di questa crisi... Leggi su europa.today (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo scorso mese il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha affermato che la Terra sta affrontando unaperché sono i tre punti critici di questa...

Advertising

Nclosing123 : Ciò detto, un questi anni di triplice crisi la disoccupazione è diventata un problema ancora maggiore,ma il RdC non… - UNRIC_Italia : ??Stoccolma+50 ? 2 e il 3 giugno Per raggiungere l'azione coraggiosa e urgente necessaria ora per affrontare la tri… - lillidamicis : Il punto sulla profonda crisi della triplice e sulle sue cause La crisi dei sindacati è manifesta. Il declino delle… -