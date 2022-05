Torneo tra le squadre di Serie A durante i Mondiali, c’è l’annuncio di De Laurentiis (Di lunedì 30 maggio 2022) durante la lunga conferenza stampa odierna tenuta, tra gli altri, dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e dal tecnico Luciano Spalletti, il patron azzurro ha parlato anche della possibilità che venga organizzato un Torneo durante i Mondiali, idea lanciata dallo stesso ADL nelle scorse settimane. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione a tal riguardo: “Quest’anno sarà strano, ci sarà lo stop per il Mondiale a novembre e dicembre e sto cercando di convincere altre squadre di Serie A di andare a confrontarci in un altro paese in quel periodo, un paese buono per clima e che abbia le strutture giuste. L’Italia non può fermarsi, senza Mondiale dobbiamo far parlare di noi. Daremo l’opportunità a voi giornalisti di seguirci in questo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022)la lunga conferenza stampa odierna tenuta, tra gli altri, dal presidente del Napoli Aurelio Dee dal tecnico Luciano Spalletti, il patron azzurro ha parlato anche della possibilità che venga organizzato un, idea lanciata dallo stesso ADL nelle scorse settimane. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione a tal riguardo: “Quest’anno sarà strano, ci sarà lo stop per il Mondiale a novembre e dicembre e sto cercando di convincere altrediA di andare a confrontarci in un altro paese in quel periodo, un paese buono per clima e che abbia le strutture giuste. L’Italia non può fermarsi, senza Mondiale dobbiamo far parlare di noi. Daremo l’opportunità a voi giornalisti di seguirci in questo ...

Advertising

antogar78 : Gran torneo per Camila #Giorgi, oggi #kasatkina troppo solida. Se starà bene fisicamente, tra erba e cemento può fa… - Lowandoski85 : @ultrasblasfemo Cazzo Rossi, non sartor, tra l altro ci ho giocato contro ad un torneo - MarcoPatrizi77 : @MattiDDribblare @tommy_t1512 Oh,questo è quello che quando gli ho fatto notare che l'intertoto era un torneo estiv… - tabellamercatob : Concluso il torneo #SerieB 2021/22 I verdetti #Lecce #Cremonese e #Monza in #SerieA #Vicenza #Alessandria #Crotone… - Fprime86 : RT @InteBNLdItalia: ???? Immensa @MartinaTrevisa3 : per la seconda volta in carriera è nei quarti di finale del #RolandGarros! Sconfigge #S… -