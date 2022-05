(Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo l'apertura in calo a 190,6, rispetto ai 193,6 della chiusura di venerdì, loBtp - Bund si, per arrivare alle 9.30 a 197. Il rendimento del decennale italiano intanto ...

Advertising

fisco24_info : Spread: si allarga a 197 punti: Il rendimento del decennale italiano sale al 2,996% -

Agenzia ANSA

Dopo l'apertura in calo a 190,6 punti, rispetto ai 193,6 della chiusura di venerdì, loBtp - Bund si, per arrivare alle 9.30 a 197 punti. Il rendimento del decennale italiano intanto sale ancora, al 2,996%, mentre il Bund tedesco aumenta all'1,026% . 30 maggio 2022Bene le banche, cominciando da Unicredit (+0,6%) e Banco Bpm (+0,6%), con eccezioni Mps ( - 0,2%) e Popolare di Sondrio ( - 0,9%), mentre loBtp - Bund siancora un po', a 192,8 punti, ... Spread: si allarga a 197 punti - Economia MILANO, 30 MAG - Dopo l'apertura in calo a 190,6 punti, rispetto ai 193,6 della chiusura di venerdì, lo spread Btp-Bund si allarga, per arrivare alle 9.30 a 197 punti. Il rendimento del decennale ital ...Spread Btp Bund, oggi si registra un netto rialzo rispetto a venerdì scorso, il differenziale chiude sopra i 205 punti base. La preoccupazione dilaga.