Sinner tradito dal ginocchio | si ritira dal Roland Garros Ai quarti ci va Rublev

Advertising

Che peccato. Ancora una volta Janniksi fa fermare da un infortunio. Da come era partito, il match contro Andrey Rublev sembrava ... dall'inizio della stagione lo ha. Ok il covid a inizio ...Non è bastato l'intervento del fisioterapista:si è trascinato fino alla fine del secondo ... che stava giocando un buon tennis ma è stato ancora una voltadal suo fisico. Rublev ai ...Il ritiro agli ottavi di finale del Roland Garros contro Andrey Rublev è solo la punta dell’iceberg per Jannik Sinner, che negli ultimi anni ... che spesso l’ha tradito quest’anno. Ad ammetterlo è ...Il Roland Garros finisce nel modo più amaro per Jannik Sinner: il tennista azzurro è stato costretto al ritiro nella partita valida per gli ottavi di finale dello Slam parigino contro Andrey Rublev. D ...