Sigarette elettroniche

Il vizio del fumo si prende facilmente e i giovani sono quelli che sono succubi delle dipendenze, non che agli adulti vada meglio. Si può smettere di fumare o trovare delle soluzioni che siano alternative per diminuire la presenza della nicotina nel corpo e quindi ridurre anche gli effetti dannosi. Una soluzione che è stata studiata e che continua ad essere studiata è la sigaretta elettronica. Da molto tempo si parla sia dei vantaggi, che degli svantaggi. Tuttavia i risultati e gli studi che oggi stanno iniziando a uscire in modo chiaro, la classificano come un buon rimedio per diminuire la presenza di nicotina nel sangue, poiché è l'utente che decide, ma si ha una riduzione di intossicazione dei polmoni. Il fumo che c'è nelle evita la combustione da fiamma, quindi già c'è una diminuzione di quelle sostanze combuste che danneggiano, cioè che li sporcano. Inoltre non si fuma la carta ...

