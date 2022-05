Serie tv | Nastri d’Argento a ‘Le fate ignoranti’ e ‘A casa tutti bene’ di Ozpetek e Muccino

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono ‘Abene – La’ di Gabrielee ‘Ledi Ferzan Özpetek le migliori tra le Grandi2022 votate dai Giornalisti Cinematografici Italiani che consegnano il 4 giugno a Napoli in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, al Teatro di Corte di Palazzo Reale, i premi ai vincitori della II edizione deidedicati alla serialità. ‘Nastro dell’anno’ per lapiù innovativa a Zerocalcare per Strappare lungo i bordi. Per ‘Vita da Carlo’ la più votata tra le ‘original’, Nastro per Carlo Verdone. Per i diversi generi narrativi ivanno a I bastardi di Pizzofalcone tra i titoli ‘Crime’, Doc – ...

