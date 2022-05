Sciopero della scuola, presidio in centro degli insegnanti (Di lunedì 30 maggio 2022) presidio in piazza Castello, sotto la prefettura, da parte degli insegnanti che partecipano allo Sciopero nazionale della scuola.“Questo è uno Sciopero importante – spiega Simona Sacchero, segretaria generale Cisl scuola area metropolitana di Torino e Canavese – oggi era necessario essere in piazza perché con il decreto invece di investire le risorse fresche del Pnrr per l’istruzione e la formazione si va ad attingere risorse della scuola con taglio degli organici”. Parola d’ordine il no al taglio di oltre nove mila cattedre in Italia. “Il decreto – evidenziano – invade i campi della contrattazione in materia di reclutamento e formazione: capitoli che dovrebbero essere, appunto, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 30 maggio 2022)in piazza Castello, sotto la prefettura, da parteche partecipano allonazionale.“Questo è unoimportante – spiega Simona Sacchero, segretaria generale Cislarea metropolitana di Torino e Canavese – oggi era necessario essere in piazza perché con il decreto invece di investire le risorse fresche del Pnrr per l’istruzione e la formazione si va ad attingere risorsecon taglioorganici”. Parola d’ordine il no al taglio di oltre nove mila cattedre in Italia. “Il decreto – evidenziano – invade i campicontrattazione in materia di reclutamento e formazione: capitoli che dovrebbero essere, appunto, ...

