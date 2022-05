Roland Garros 2022, Holger Rune elimina Stefanos Tsitsipas! Il danese ai quarti contro Casper Ruud (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella sessione pomeridiana della nona giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2022 di tennis, si registra, per il quarto turno della parte bassa, l’eliminazione del numero 4 del mondo, il greco Stefanos Tsitsipas, battuto dal danese Holger Rune, vittorioso per 7-5 3-6 6-3 6-4 in tre ore e quattro minuti di gioco. Ai quarti per il danese ci sarà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8. Nel primo set c’è uno scambio di break tra quarto e quinto gioco, ma l’equilibrio non si spezza. Rune salve due break point nell’ottavo game e poi è cinico, trovando lo strappo, alla prima occasione, ai vantaggi dell’undicesimo gioco, ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella sessione pomeridiana della nona giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile deldi tennis, si registra, per il quarto turno della parte bassa, l’zione del numero 4 del mondo, il grecoTsitsipas, battuto dal, vittorioso per 7-5 3-6 6-3 6-4 in tre ore e quattro minuti di gioco. Aiper ilci sarà il norvegese, testa di serie numero 8. Nel primo set c’è uno scambio di break tra quarto e quinto gioco, ma l’equilibrio non si spezza.salve due break point nell’ottavo game e poi è cinico, trovando lo strappo, alla prima occasione, ai vantaggi dell’undicesimo gioco, ...

