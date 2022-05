Real Madrid, dalla Francia: fatta per Tchouameni, sul piatto 80 milioni (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Real Madrid sembra aver definitivamente chiuso il discorso per Aurelien Tchouameni, talentuosissimo centrocampista del Monaco finito sul taccuino di tutte le grandi d’Europa. Su di lui c’erano, infatti, anche Psg e Liverpool, ma la scelta del classe 2000 è ricaduta sui Blancos freschi vincitori della 14esima Champions League della loro storia. Secondo RMC Sport, infatti, l’affare è chiuso: 80 i milioni di euro che verranno sborsati dai castigliani, un budget reso possibile dal mancato approdo di Mbappé, che aveva rinnovato con il Psg. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilsembra aver definitivamente chiuso il discorso per Aurelien, talentuosissimo centrocampista del Monaco finito sul taccuino di tutte le grandi d’Europa. Su di lui c’erano, infatti, anche Psg e Liverpool, ma la scelta del classe 2000 è ricaduta sui Blancos freschi vincitori della 14esima Champions League della loro storia. Secondo RMC Sport, infatti, l’affare è chiuso: 80 idi euro che verranno sborsati dai castigliani, un budget reso possibile dal mancato approdo di Mbappé, che aveva rinnovato con il Psg. SportFace.

