Parigi, una torta contro la Gioconda «per l'ambiente»

Sotto gli occhi increduli dei visitatori, un uomo travestito da anziana signora si è alzato da una sedia a rotelle e ha lanciato un dolce alla panna contro il vetro protettivo

