Omicidio Ciatti, via al processo in Spagna ai due ceceni rifugiati che lo ammazzarono a calci (Di lunedì 30 maggio 2022) Inizia oggi in Spagna il processo per l'Omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne fiorentino di Scandicci pestato a morte la notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar da due ceceni, figli di rifugiati. Davanti al giudice Susana Perez Puerto dell'Audienca provincial di Girona dovrebbero comparire oggi i due giovani ceceni accusati dell'Omicidio, Rassoul Bissoultanov e Movsar Magomadov. In Spagna non è previsto il processo in contumacia. E, quindi, la celebrazione del dibattimento è legata alla presenza degli imputati. Anche in Italia dovrebbe celebrarsi un processo simile: l'apertura del dibattimento è prevista, in questo caso, per il prossimo 8 giugno davanti ai giudici della ...

