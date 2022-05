“Ma perché fate questo?”. Carlotta Dell’Isola, dopo il matrimonio c’è l’amarezza: “Non è giusto” (Di lunedì 30 maggio 2022) Carlotta Dell’Isola risponde alle critiche. L’ex protagonista di Temptation Island e il suo Nello Sorrentino si sono sposati sabato 28 maggio. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Nettuno, mentre i festeggiamenti hanno avuto luogo nello splendido castello di Bracciano. Tra gli invitati non sono mancati ovviamente anche gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip con cui Carlotta aveva maggiormente legato. Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, e le damigelle Sonia Lorenzini e Dayane Mello, incantevoli in abito rosa, hanno partecipato al matrimonio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. Una grande festa che però qualcuno ha voluto rovinare. Proprio in questi giorni, infatti, un’altra coppia vip si è sposata, parliamo di Marco Fantini e Beatrice Valli. Ebbene ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)risponde alle critiche. L’ex protagonista di Temptation Island e il suo Nello Sorrentino si sono sposati sabato 28 maggio. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Nettuno, mentre i festeggiamenti hanno avuto luogo nello splendido castello di Bracciano. Tra gli invitati non sono mancati ovviamente anche gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip con cuiaveva maggiormente legato. Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, e le damigelle Sonia Lorenzini e Dayane Mello, incantevoli in abito rosa, hanno partecipato aldie Nello Sorrentino. Una grande festa che però qualcuno ha voluto rovinare. Proprio in questi giorni, infatti, un’altra coppia vip si è sposata, parliamo di Marco Fantini e Beatrice Valli. Ebbene ...

