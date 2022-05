Liverpool-Real Madrid, ministro interno francese: “Frode massiccia di biglietti contraffatti” (Di lunedì 30 maggio 2022) La finale di Champions League 2021/2022 tra Liverpool e Real Madrid è stata consegnata agli archivi con il successo del club spagnolo, ma le polemiche per quanto accaduto fuori dallo Stade de France di Parigi non accennano a placarsi. Sul tema è intervenuto il ministro dell’interno francese Gérald Darmanin: “Voglio esprimere il nostro rammarico per l’organizzazione, una piccola parte di spettatori non ha potuto assistere alla partita. C’è stta una Frode massiccia, industriale e organizzata di biglietti contraffatti”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) La finale di Champions League 2021/2022 traè stata consegnata agli archivi con il successo del club spagnolo, ma le polemiche per quanto accaduto fuori dallo Stade de France di Parigi non accennano a placarsi. Sul tema è intervenuto ildell’Gérald Darmanin: “Voglio esprimere il nostro rammarico per l’organizzazione, una piccola parte di spettatori non ha potuto assistere alla partita. C’è stta una, industriale e organizzata di”. SportFace.

