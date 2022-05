‘ITP – In viaggio con Werlhof’, Marra: “Viaggio metaforico che porta speranza” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Giampiero Marra, Direttore medico di Sobi Italia, Grecia, Cipro e Malta, ha partecipato alla presentazione del progetto ‘ITP – In Viaggio con Werlhof’, del quale Sobi è stata promotrice e che ha visto il patrocinio di AIPIT APS Onlus, associazione di persone affette da ITP. Marra ha esposto l’impegno di Sobi nella ricerca per curare o migliorare la qualità della vita delle persone che sono affette da malattie rare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Giampiero, Direttore medico di Sobi Italia, Grecia, Cipro e Malta, ha partecipato alla presentazione del progetto– Incon, del quale Sobi è stata promotrice e che ha visto il patrocinio di AIPIT APS Onlus, associazione di persone affette da ITP.ha esposto l’impegno di Sobi nella ricerca per curare o migliorare la qualità della vita delle persone che sono affette da malattie rare. L'articolo proviene da Italia Sera.

