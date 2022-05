Investe una donna e fugge: identificato il conducente, lei è grave in ospedale (Di lunedì 30 maggio 2022) Trovato il conducente che ieri mattina, a Cori, ha investito una donna di 47 anni mentre faceva jogging. Quello che doveva essere un weekend di relax si è trasformato in una tragedia. Con tutta la famiglia la donna aveva deciso di spostarsi da Roma a Cori per passare qualche giorno in tranquillità. Il relax si è però trasformato presto in panico. Dopo pochi metri la donna è stata investita brutalmente da un auto. Il conducente non le ha prestato soccorso ed è andato via, lasciandola per terra, sul ciglio della strada, in una pozza di sangue. Leggi anche: Incidente a Guidonia: morto il bimbo di 3 anni La vicenda A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che, intorno alle 6:30, hanno notato, in via Madonna delle Grazie, una donna, priva di sensi, in una pozza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Trovato ilche ieri mattina, a Cori, ha investito unadi 47 anni mentre faceva jogging. Quello che doveva essere un weekend di relax si è trasformato in una tragedia. Con tutta la famiglia laaveva deciso di spostarsi da Roma a Cori per passare qualche giorno in tranquillità. Il relax si è però trasformato presto in panico. Dopo pochi metri laè stata investita brutalmente da un auto. Ilnon le ha prestato soccorso ed è andato via, lasciandola per terra, sul ciglio della strada, in una pozza di sangue. Leggi anche: Incidente a Guidonia: morto il bimbo di 3 anni La vicenda A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che, intorno alle 6:30, hanno notato, in via Madelle Grazie, una, priva di sensi, in una pozza di ...

