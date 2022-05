Ex direttore artistico di Amici alla guida di un nuovo talent: chi è (Di lunedì 30 maggio 2022) Ve li ricordate i direttori artistici di Amici? Quando ancora i ragazzi al serale venivano suddivisi in due squadre e a guidarli c’erano due persone del mondo della musica o dello spettacolo? Erano i tempi di Elisa, di Emma Marrone e tanti altri, anche star internazionali, che si sono spesi per promuovere il talento nella scuola di Amici. Uno di loro ora ha deciso di passare alla guida di un nuovissimo talent show Rai. Scopriamo di chi si tratta. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21 Ex direttore artistico di Amici alla guida di un nuovo talent Rai: chi è? La notizia di questi giorni che sta suscitando gioia nei ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Ve li ricordate i direttori artistici di? Quando ancora i ragazzi al serale venivano suddivisi in due squadre e arli c’erano due persone del mondo della musica o dello spettacolo? Erano i tempi di Elisa, di Emma Marrone e tanti altri, anche star internazionali, che si sono spesi per promuovere ilo nella scuola di. Uno di loro ora ha deciso di passaredi un nuovissimoshow Rai. Scopriamo di chi si tratta. Leggi anche: Dove vedere la replica di21 Exdidi unRai: chi è? La notizia di questi giorni che sta suscitando gioia nei ...

Advertising

stanzaselvaggia : Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro T… - tuttopuntotv : Ex direttore artistico di Amici alla guida di un nuovo talent: chi è #amici21 - Laccioland : RT @wireditalia: Francesca Montinaro, Head of Set Design di Eurovision 2022 e @Laccioland direttore artistico, coreografo e performer, sul… - Fioreasanremo : purtroppo questo profilo finché amadeus sarà direttore artistico non morirà mai - wimganz : @Paolocet57 @petergomezblog 1)Pelú si dovette rimangiare la frase diffamatoria contro MR. 2)le 'ragioni' di Pelú er… -