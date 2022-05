Advertising

sportli26181512 : CdA Sampdoria, ipotizzata presenza di Ferrero a Genova: ecco perché: Un retroscena relativo al Consiglio di Amminis… - SampNews24 : Cda #Sampdoria, Il Secolo XIX: «Ferrero potrebbe essere a Genova» - dorianoforesto : RT @SampNews24: CdA #Sampdoria, attese risposte da #Vidal: dal calciomercato all’advisor - SampNews24 : CdA #Sampdoria, attese risposte da #Vidal: dal calciomercato all’advisor - sportli26181512 : Sampdoria, oggi CdA: iscrizione e stipendi, il punto: Oggi andrà in scena il Consiglio di Amministrazione della Sam… -

Samp News 24

Commenta per primo Oggi andrà in scena il Consiglio di Amministrazione della, con alcune tematiche importanti da discutere. L'incontro, previsto alle 10.30, non avrà però colpi di scena: l'ordine del giorno è già prestabilito, e comprende punti salienti del futuro ...Con queste parole Marco Giampaolo, tecnico della, in un'intervista rilasciata a La ... Ora ci sarà unche dovrà determinare qualcosa '. ' Quello della squadra e dell'allenatore per la Samp ... Cda Sampdoria, Il Secolo XIX: «Ferrero potrebbe essere a Genova» L'iscrizione al prossimo campionato della Sampdoria non è a rischio: l'indice di liquidità non è un problema e gli stipendi sono già stati pagati ...Oggi andrà in scena il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, con alcune tematiche importanti da discutere. L'incontro, previsto alle 10.30, non avrà però colpi di scena: l'ordine del giorno è ...