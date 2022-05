Calcio, l’ultima in Nazionale per Giorgio Chiellini: “L’Europeo il ricordo più bello” (Di lunedì 30 maggio 2022) Ultimo ballo per Giorgio Chiellini con la Nazionale italiana di Calcio. Gli azzurri saranno impegnati a Wembley nella Finalissima, la sfida all’Argentina, tra i campioni d’Europa e i campioni della Copa America. Il capitano della squadra tricolore ha annunciato il suo addio alla Juventus e, nonostante molto probabilmente continuerà la sua carriera Oltreoceano, non vestirà più la maglia azzurra. Le sue parole in conferenza stampa: “Mi mancheranno tutti i ragazzi la quotidianità, l’emozione, il confronto. Ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con tanti giovani, che ho trattato sempre come dei fratellini. Mi è piaciuto entrare in questo ruolo di fratello maggiore. Con gli anni sono riuscito a vivere con un po’ più di leggerezza e serenità tutto ciò che facciamo, l’esperienza ti forma e ti migliora. Credo sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Ultimo ballo percon laitaliana di. Gli azzurri saranno impegnati a Wembley nella Finalissima, la sfida all’Argentina, tra i campioni d’Europa e i campioni della Copa America. Il capitano della squadra tricolore ha annunciato il suo addio alla Juventus e, nonostante molto probabilmente continuerà la sua carriera Oltreoceano, non vestirà più la maglia azzurra. Le sue parole in conferenza stampa: “Mi mancheranno tutti i ragazzi la quotidianità, l’emozione, il confronto. Ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con tanti giovani, che ho trattato sempre come dei fratellini. Mi è piaciuto entrare in questo ruolo di fratello maggiore. Con gli anni sono riuscito a vivere con un po’ più di leggerezza e serenità tutto ciò che facciamo, l’esperienza ti forma e ti migliora. Credo sarà ...

