Banca di Credito Popolare incorpora Brs, via libera dal Consiglio di amministrazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Banca di Credito Popolare incorpora la Banca Regionale di Sviluppo Spa: c’è il sì del cda. Lo comunicano in una nota Bcp e Brs, spiegando che “in data 24 maggio 2022 il Consiglio di amministrazione di Bcp ha presentato al Consiglio di amministrazione di Brs un’offerta vincolante sottoposta a condizioni (”Offerta Vincolante”) avente per oggetto un’operazione di fusione per incorporazione di Brs in Bcp (”Potenziale Operazione”) e “nella seduta del 27 maggio 2022 il Consiglio di amministrazione di Brs ha deliberato di accettare l’Offerta Vincolante”. Secondo l’Offerta Vincolante, prosegue la nota, “il progetto di fusione dovrà essere approvato dai Consigli di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022)dilaRegionale di Sviluppo Spa: c’è il sì del cda. Lo comunicano in una nota Bcp e Brs, spiegando che “in data 24 maggio 2022 ildidi Bcp ha presentato aldidi Brs un’offerta vincolante sottoposta a condizioni (”Offerta Vincolante”) avente per oggetto un’operazione di fusione perzione di Brs in Bcp (”Potenziale Operazione”) e “nella seduta del 27 maggio 2022 ildidi Brs ha deto di accettare l’Offerta Vincolante”. Secondo l’Offerta Vincolante, prosegue la nota, “il progetto di fusione dovrà essere approvato dai Consigli di ...

