Serie A, Adani: "Alla Juve manca la proposta di gioco. Inter rosa superiore. Il Milan deve alzare livello tecnico. Il Napoli deve colmare il vuoto lasciato da Insigne"

Lele Adani, opinionista sportivo ed ex calciatore di Inter e Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni per La Gazzetta dello Sport. L'anno prossimo saranno Milan, Inter, Napoli e Juve a rappresentarci. Analizziamole una a una. "Il Milan è sulla strada giusta per quanto riguarda la proposta, ma deve alzare il livello tecnico della squadra dopo lo scudetto". Passiamo all'Inter. "rosa superiore al Milan, ma non ancora da prime otto d'Europa. Eppure, grazie al lavoro di Simone Inzaghi, i nerazzurri se la sono giocata quasi"

