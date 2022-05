Roma | Spinazzola | “Durante il recupero dall’infortunio fissavo il vuoto temendo di non poter tornare a giocare”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 maggio 2022) Leonardo, esterno dellae della Nazionale chelo scorso Europeo, si è rotto il tendine d’Achille, ha parlato ai microfoni di Raisport in un’intervista che andrà in onda questa sera, domenica 29 maggio, a La Domenica Sportiva su Rai2. Di seguito le sue parole: “Grazie al mio carattere non ho mai perso il sorriso ma dopo l’infortunio ho vissuto un periodo molto difficile, alcuni giorni li passavo fissando il. Non ho avuto paura di non riprendere a, ma di noncome prima. Adesso sto bene e sono al settimo cielo, mi hanno aiutato tanto mia moglie, i miei figli e gli amici”. “Il CT Mancini mi ha trasmesso serenità e lo stesso ha fatto Mourinho, mi ha sempre spinto a non mollare. Indimenticabile la gioia per il titolo europeo. Quei 40 giorni ...