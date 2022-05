Roland Garros, Martina Trevisan ai quarti per la seconda volta in carriera! I segreti del suo exploit a Parigi (Di domenica 29 maggio 2022) Il sogno. Martina Trevisan continua a giocare sulle nuvole e Parigi è la sua seconda casa. Il suo sorriso al termine del match vinto contro la bielorussa Aljaksandra Sasnovi? è qualcosa che ti entra nell’animo perché in quella gioia puoi leggere sofferenza, voglia di non arrendersi e di proseguire questo percorso. Lo aveva già fatto Martina, due anni fa. Nell’edizione del Covid e in un periodo dell’anno anomalo, la toscana, proveniente dalle qualificazioni, si spinse fino ai quarti di finale e fu poi sconfitta dalla polacca Iga Swiatek, colei che vinse il titolo Parigino ed è ora la n.1 del mondo. Di acqua ne è passata sotto i ponti e si temeva che quella fosse stata una versione che mai più l’azzurra avrebbe potuto replicare. Valutazione decisamente errata perché ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Il sogno.continua a giocare sulle nuvole eè la suacasa. Il suo sorriso al termine del match vinto contro la bielorussa Aljaksandra Sasnovi? è qualcosa che ti entra nell’animo perché in quella gioia puoi leggere sofferenza, voglia di non arrendersi e di proseguire questo percorso. Lo aveva già fatto, due anni fa. Nell’edizione del Covid e in un periodo dell’anno anomalo, la toscana, proveniente dalle qualificazioni, si spinse fino aidi finale e fu poi sconfitta dalla polacca Iga Swiatek, colei che vinse il titolono ed è ora la n.1 del mondo. Di acqua ne è passata sotto i ponti e si temeva che quella fosse stata una versione che mai più l’azzurra avrebbe potuto replicare. Valutazione decisamente errata perché ...

