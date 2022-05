Lino Banfi rivelazione sulla moglie Lucia Zagaria: “Mi ha chiesto di morire insieme” (Di domenica 29 maggio 2022) Dieci anni fa, Lino Banfi e la moglie Lucia Zagaria hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio e a breve festeggeranno i 60 anni di matrimonio: “Ci vogliamo sempre bene, ci stimiamo sempre”, ha commentato, parlando della sua Lucia. Il matrimonio fu celebrato molto in fretta dopo la fuitina. Non fu quindi il matrimonio che ogni donna sogna: “Non c’era nessuno, solo il prete che celebrò”, ha spiegato Lino. Lucia rimase molto male: “Lei sognava il velo bianco”. Lucia Zagaria è la moglie di Lino Banfi, un grandissimo amore quello tra la donna e il celebre attore e comico pugliese che deve davvero tantissimo alla sua Lucia. Proprio l’attore ospite di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Dieci anni fa,e lahanno festeggiato i 50 anni di matrimonio e a breve festeggeranno i 60 anni di matrimonio: “Ci vogliamo sempre bene, ci stimiamo sempre”, ha commentato, parlando della sua. Il matrimonio fu celebrato molto in fretta dopo la fuitina. Non fu quindi il matrimonio che ogni donna sogna: “Non c’era nessuno, solo il prete che celebrò”, ha spiegatorimase molto male: “Lei sognava il velo bianco”.è ladi, un grandissimo amore quello tra la donna e il celebre attore e comico pugliese che deve davvero tantissimo alla sua. Proprio l’attore ospite di ...

