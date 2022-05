(Di domenica 29 maggio 2022) “L'”. Vittoria, deputata e portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, è ospite dell'edizione del 29 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e mette a nudo le contraddizioni all'interno del continente su come affrontare le conseguenzeguerra tra Russia ed Ucraina: “La guerra delè un tema di sicurezza alimentare mondiale, perché noi rischiamo di affamare 44 milioni di persone in più rispetto a quelle che in questo momento di fame. Rischiamo di creare, come ha detto Luigi Di Maio, di creare conflitti e dei flussi migratori che si intensificheranno. A pagarne le spese sarà soprattutto l'Italia. Su questo l'che cosa dice? L'- evidenzia l'onorevole grillina - non è soltanto spaventata, è ...

tempoweb : Il timore di #Baldino: “Guerre e migranti per colpa della crisi del grano”. Ma l’#Europa è divisa #russia #guerra… -

... non facciamoci orientare dal mainstream', ha sottolineato l'M5s. 'Non dobbiamo accordarci ... È un fronte ampio che per ora dice no al premier, proprio per ildi una crisi al buio e di ...... non facciamoci orientare dal mainstream', ha sottolineato l'M5s. 'Non dobbiamo accordarci ... È un fronte ampio che per ora dice no al premier, proprio per ildi una crisi al buio e di ...“L’Europa è divisa”. Vittoria Baldino, deputata e portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, è ospite dell’edizione del 29 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, ...Le dichiarazioni di Siligardi, attaccante della FeralpiSalò, in merito alla gara contro i rosanero in programma domani sera al Barbera.