Il “Pocho” Lavezzi torna a Napoli dopo dieci anni | Capriati fa ballare il Maradona VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilcome ospite d’onore dell’evento ‘Josephand Friends’, il concerto voluto e organizzato dal dj casertano realizzato in collaborazione con l’Unicef. “Sono felicissimo di essere qui. Ciao ragazzi come va? Ci divertiamo un casino stasera?”. Con queste parole Ezequielallo stadio che per 5è stato casa sua, che si chiamava San Paolo e che oggi porta il nome di Diego Armando, argentino come lui. Il suo nome è stato urlato al cielo dallo speaker del, Daniele Decibel Bellini eha ricevuto anche una targa ...