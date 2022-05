Gianluca Vacchi, altri due dipendenti lo accusano: “Pagati in nero per più di 10 anni, ci deve 700 mila euro” (Di domenica 29 maggio 2022) Spuntano nuove accuse contro Gianluca Vacchi. Dopo la colf filippina, la 44enne Laluna Maricris, ora ci sono altri due suoi ex dipendenti sardi che l’hanno portato in tribunale e chiedono risarcimenti da migliaia di euro per quanto hanno dovuto sopportare nei loro anni di servizio. “La coppia, che lo è anche nella vita – si legge su Repubblica che riporta la notizia – ha ricoperto un ruolo di primo piano nella gestione dello staff e nell’amministrazione delle case dell’imprenditore. Anche in questo caso sullo sfondo c’è il tema degli straordinari non Pagati, delle ferie e dei riposi non goduti. Entrambi gli ex collaboratori hanno servito l’influencer in totale per 22 e 17 anni, lavorando, sostengono, anche 15 ore al giorno”. Ma questa volta il focus ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Spuntano nuove accuse contro. Dopo la colf filippina, la 44enne Laluna Maricris, ora ci sonodue suoi exsardi che l’hanno portato in tribunale e chiedono risarcimenti da migliaia diper quanto hanno dovuto sopportare nei lorodi servizio. “La coppia, che lo è anche nella vita – si legge su Repubblica che riporta la notizia – ha ricoperto un ruolo di primo piano nella gestione dello staff e nell’amministrazione delle case dell’imprenditore. Anche in questo caso sullo sfondo c’è il tema degli straordinari non, delle ferie e dei riposi non goduti. Entrambi gli ex collaboratori hanno servito l’influencer in totale per 22 e 17, lavorando, sostengono, anche 15 ore al giorno”. Ma questa volta il focus ...

