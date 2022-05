Fisco ed evasione: siamo appesi all'algoritmo poliziotto, ma quando la "giusta tassa"? (Di domenica 29 maggio 2022) Ogni cosa che serve ad arginare la piaga dell'evasione fiscale è ovviamente benedetta, il che non vuole dire che per questo sia utile. Ogni anno il ministro dell'Economia di turno (tre negli ultimi quattro anni) se ne inventa una per poter dire che anche lui ci ha messo del suo per stanare i cittadini disonesti ma ogni volta che si va a tirare le somme chissà perché il totale delle evasioni aumenta o quantomeno non diminuisce. L'ultima, che raccontiamo oggi, è un sistema magico per scoprire gli evasori prima che evadano attraverso un algoritmo che scandaglierà tutto il nostro agire on line, foto comprese, operazione talmente geniale che già si preannuncia l'ennesimo fiasco al netto del solito cretino - i cretini non mancano mai - che dichiarandosi nullatenente non resiste alla tentazione di postare un selfie con la nuova Ferrari appena ritirata dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Ogni cosa che serve ad arginare la piaga dell'fiscale è ovviamente benedetta, il che non vuole dire che per questo sia utile. Ogni anno il ministro dell'Economia di turno (tre negli ultimi quattro anni) se ne inventa una per poter dire che anche lui ci ha messo del suo per stanare i cittadini disonesti ma ogni volta che si va a tirare le somme chissà perché il totale delle evasioni aumenta o quantomeno non diminuisce. L'ultima, che raccontiamo oggi, è un sistema magico per scoprire gli evasori prima che evadano attraverso unche scandaglierà tutto il nostro agire on line, foto comprese, operazione talmente geniale che già si preannuncia l'ennesimo fiasco al netto del solito cretino - i cretini non mancano mai - che dichiarandosi nullatenente non resiste alla tentazione di postare un selfie con la nuova Ferrari appena ritirata dalla ...

