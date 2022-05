Denunciati due minorenni nel Napoletano: erano armati di coltello (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici – Due minori sono stati Denunciati perché trovati in possesso di due coltelli lunghi circa 20 cm e di un tirapugni in metallo. I due giovani sono stati bloccati dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di controllo del territorio, nella stazione Portici-Bellavista della Circumvesuviana. Entrambi sono stati Denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici – Due minori sono statiperché trovati in possesso di due coltelli lunghi circa 20 cm e di un tirapugni in metallo. I due giovani sono stati bloccati dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di controllo del territorio, nella stazione Portici-Bellavista della Circumvesuviana. Entrambi sono statiper porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

