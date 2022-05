Covid, in Lombardia 1.767 positivi: 132 a Bergamo (Di domenica 29 maggio 2022) Sono 1.767, a fronte di 21.562 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid in Lombardia nella giornata di domenica 29 maggio: la positività è dell’8,2%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 decessi: il saldo dei ricoveri nei reparti ordinari segna un – 62 (608), mentre le terapie intensive registrano un +2 (35). Sono 105.749 le persone attualmente positive al virus, 105.106 quelle costrette all’isolamento domiciliare. I dati per provincia Milano 691 Bergamo 132 Brescia 212 Como 90 Cremona 37 Lecco 57 Lodi 28 Mantova 56 Monza e Brianza 142 Pavia 84 Sondrio 37 Varese 118 Leggi su bergamonews (Di domenica 29 maggio 2022) Sono 1.767, a fronte di 21.562 tamponi effettuati, i nuovialinnella giornata di domenica 29 maggio: latà è dell’8,2%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 decessi: il saldo dei ricoveri nei reparti ordinari segna un – 62 (608), mentre le terapie intensive registrano un +2 (35). Sono 105.749 le persone attualmente positive al virus, 105.106 quelle costrette all’isolamento domiciliare. I dati per provincia Milano 691132 Brescia 212 Como 90 Cremona 37 Lecco 57 Lodi 28 Mantova 56 Monza e Brianza 142 Pavia 84 Sondrio 37 Varese 118

