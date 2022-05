VIDEO MotoGP, GP Italia 2022: highlights e sintesi delle qualifiche. Prima fila tutta italiana! (Di sabato 28 maggio 2022) Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del GP d’Italia, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito del Mugello. L’alfiere della Ducati del Team Gresini ha timbrato 1:46.156 e si è guadagnato la partenza al parlo, precedendo le Ducati del Mooney VR46: Marco Bezzecchi secondo a 88 millesimi, Luca Marini terzo a 0.171. Prima fila tutta Italiana, addirittura cinque Ducati nelle prime cinque posizioni: Johann Zarco quarto con la Pramac, Francesco Bagnaia quinto con la ufficiale. Enea Bastianini è decimo con l’altra Ducati Gresini. Fabio Quartararo, leader del Mondiale, è sesto con la Yamaha appena davanti ad Aleix Espargarò e Takaaki Nakagami. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del GP d’, tappa del Mondialeche si disputa sul circuito del Mugello. L’alfiere della Ducati del Team Gresini ha timbrato 1:46.156 e si è guadagnato la partenza al parlo, precedendo le Ducati del Mooney VR46: Marco Bezzecchi secondo a 88 millesimi, Luca Marini terzo a 0.171.na, addirittura cinque Ducati nelle prime cinque posizioni: Johann Zarco quarto con la Pramac, Francesco Bagnaia quinto con la ufficiale. Enea Bastianini è decimo con l’altra Ducati Gresini. Fabio Quartararo, leader del Mondiale, è sesto con la Yamaha appena davanti ad Aleix Espargarò e Takaaki Nakagami. Di seguito ilcon glie la...

