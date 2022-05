Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, Gismondo: “Isolato virus, ora studi su antivirali” (Di sabato 28 maggio 2022) L’isolamento del virus del Vaiolo delle scimmie responsabile dell’epidemia attualmente presente in Europa, eseguito nel Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, è “un punto di partenza. Con quello che avevamo finora potevamo fare una diagnostica certa e anche rapida. Avendo Isolato il virus, adesso possiamo cominciare – nel nostro laboratorio e in collaborazione con chi volesse condurre ricerche sul virus – a testare farmaci antivirali mirati proprio per questa patologia, che non sono ancora esistenti. E dunque possiamo fare dei progressi nella terapia, ma non solo. Aver Isolato il virus può servire per procedere a un controllo nella popolazione. Obiettivo: capire ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022) L’isolamento deldeldelleresponsabile dell’epidemia attualmente presente in Europa, eseguito nel Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, è “un punto di partenza. Con quello che avevamo finora potevamo fare una diagnostica certa e anche rapida. Avendoil, adesso possiamo cominciare – nel nostro laboratorio e in collaborazione con chi volesse condurre ricerche sul– a testare farmacimirati proprio per questa patologia, che non sono ancora esistenti. E dunque possiamo fare dei progressi nella terapia, ma non solo. Averilpuò servire per procedere a un controllo nella popolazione. Obiettivo: capire ...

