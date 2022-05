Trevisan-Sasnovich in tv domani | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Martinaaffronterà la bielorussa Aliaksandraagli ottavi di finale del. Striscia aperta di otto vittorie consecutive per l’azzurra, che dopo il titolo a Rabat – il primo in carriera a livello Wta – si sta confermando anche in quel di Parigi. Dopo le vittorie a senso unico contro Dart e Linette, Martina ha travolto anche l’ostica Saville, raggiungendo per la seconda volta in carriera la seconda settimana dell’Open di Francia. A separarla dai quarti di finale troverà la bielorussa, vittoriosa ai danni di Kerber ed anche lei davvero in forma. Per la prima volta, infatti,partirà sfavorita e dovrà ribaltare il pronostico della vigilia per proseguire il suo cammino in terra francese. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL ...