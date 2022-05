Scherma, Coppa del Mondo spada: secondo posto per Santuccio in Polonia, Vismara settimo in Georgia (Di sabato 28 maggio 2022) Altro podio per Alberta Santuccio. L’azzurra delle Fiamme Oro, dopo la vittoria nel GP Fie di Budapest, conquista anche il secondo posto a Katowice, in Polonia. Santuccio ha iniziato la sua gara con i successi sull’inglese Lydia Stanier (15-11) e sulla polacca Magdalena Pawlowska (15-13). Agli ottavi ha superato la compagna di squadra Federica Isola con il punteggio di 15-11, e la certezza del podio è arrivata ai quarti, dove la siciliana ha battuto 15-9 l’estone Nelli Differt. In semifinale Alberta si è imposta 15-10 contro l’ungherese Anna Kun, prima di cedere 15-10 contro la coreana Injeong Choi, numero uno del ranking mondiale, nella finalissima. Tra le ‘top 8’ anche Roberta Marzani, eliminata proprio dalla coreana per una sola stoccata 15-14, mentre sono uscite nel tabellone dei 16 Federica ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Altro podio per Alberta. L’azzurra delle Fiamme Oro, dopo la vittoria nel GP Fie di Budapest, conquista anche ila Katowice, inha iniziato la sua gara con i successi sull’inglese Lydia Stanier (15-11) e sulla polacca Magdalena Pawlowska (15-13). Agli ottavi ha superato la compagna di squadra Federica Isola con il punteggio di 15-11, e la certezza del podio è arrivata ai quarti, dove la siciliana ha battuto 15-9 l’estone Nelli Differt. In semifinale Alberta si è imposta 15-10 contro l’ungherese Anna Kun, prima di cedere 15-10 contro la coreana Injeong Choi, numero uno del ranking mondiale, nella finalissima. Tra le ‘top 8’ anche Roberta Marzani, eliminata proprio dalla coreana per una sola stoccata 15-14, mentre sono uscite nel tabellone dei 16 Federica ...

