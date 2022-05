(Di sabato 28 maggio 2022)ha vinto senza molti problemi la prova di) della. Prova perfetta per il 31enne dello Stato del Tennessee che si impone per la seconda volta in questo 2022, la quarta in carriera. JR Motorsports ha controllato la scena nelle prime due Stage della corsa senza rivali. La compagine legata aa Chevy, nettamente più forte in quest’ultimo periodo, hato nel primo segmento con#8, una situazione che si è ripetuta nei minuti seguenti con Justin Allgaier #7. La squadra di Dale Earnhardt Jr. ha dovuto fronteggiare negli ultimi 100 giri la minaccia di Ryan Preece, ospite speciale in forza della Cupche ha tentato ...

Allora aveva corso nellae in Truck Series, ovvero nella seconda e nella terza divisione della categoria. Quei fan dellache ancora non conoscevano il temperamento di Ice Man ...Entrambe nel 2011: laCamping World Truck Series e laSeries. " Non volevo tornare a correre, ma Justin (Marks, proprietario del Team Trackhouse insieme alla popstar Pitbull. ... NASCAR Xfinity Series, Charlotte: Josh Berry primeggia in North Carolina Josh Berry ha vinto senza molti problemi la prova di Charlotte (North Carolina) della NASCAR Xfinity Series. Prova perfetta per il 31enne dello Stato del Tennessee che si impone per la seconda volta ...Il finlandese, ex ferrarista campione del mondo di F1 nel 2007, debutta in agosto a Watkins Glen con una Chevrolet Camaro ZL1 del Team Trackhouse ...