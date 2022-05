MotoGP, Rossi: “Ritiro del 46 è un momento triste. Purtroppo le cose belle finiscono” (Di sabato 28 maggio 2022) Nel weekend del Gran Premio d’Italia 2022 di MotoGP, l’ex pilota Valentino Rossi ha partecipato alla cerimonia in suo onore, nella quale è stato ritirato il ‘suo’ numero 46. Il Dottore ha raccontato le sue emozioni al termine dell’evento: “Ritirare il numero 46 è un momento molto triste da una parte perché ho smesso e non ci sarà più un numero 46 nella Moto Gp, ma dall’altra è stato anche un momento emozionante perché la mia è stata una carriera molto lunga, ho sempre corso con il 46 e sono molto fiero e contento perché nelle corse di moto è ormai un marchio”. “Purtroppo le cose belle finiscono ma c’è tanta Italia in questa Moto Gp, tanti piloti che vanno forte. Sono tutti i giorni a lavorare con Bagnaia, con mio fratello, ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Nel weekend del Gran Premio d’Italia 2022 di, l’ex pilota Valentinoha partecipato alla cerimonia in suo onore, nella quale è stato ritirato il ‘suo’ numero 46. Il Dottore ha raccontato le sue emozioni al termine dell’evento: “Ritirare il numero 46 è unmoltoda una parte perché ho smesso e non ci sarà più un numero 46 nella Moto Gp, ma dall’altra è stato anche unemozionante perché la mia è stata una carriera molto lunga, ho sempre corso con il 46 e sono molto fiero e contento perché nelle corse di moto è ormai un marchio”. “lema c’è tanta Italia in questa Moto Gp, tanti piloti che vanno forte. Sono tutti i giorni a lavorare con Bagnaia, con mio fratello, ...

