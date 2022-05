MotoGP oggi | GP Italia 2022 | orari FP3 | FP4 e qualifiche | tv | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022), sabato 28 maggio, assistere alle prove libere e alledel GP d’, tappa del Motomondiale. Sul circuito del Mugello i piloti si daranno battaglia per ottenere la miglior prestazione possibile e giocarsi la pole-position fino all’ultimo. Le Ducati hanno dimostrato di andare molto forte. Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini sono stati tra i più veloci e in vista della gara vi potrebbe essere una replica di quanto accaduto a Le Mans (Francia) dove a vincere era stato il romagnolo, mentre Pecco cadde in maniera davvero ingenua. Vedremo quali saranno le risposte degli altri e in particolare di Aprilia con un sempre velocissimo Aleix Espargaró e della Yamaha con il leader del campionato Fabio Quartararo. Da non sottovalutare poi la Honda, anche se Marc Marquez è parso decisamente in ...