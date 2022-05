MotoE, race-1 GP Italia: Aegerter mette tutti in riga. Ferrari e Mantovani chiudono il podio (Di sabato 28 maggio 2022) Dominique Aegerter inizia nel migliore dei modi il fine settimana del Mugello dedicato alla MotoE. Il 77 del gruppo è stato semplicemente perfetto, semplicemente il migliore sin dallo spegnimento dei semafori. Seconda piazza per Matteo Ferrari, terza per Andrea Mantovani Dopo un piccolo ritardo dovuto al maltempo, i 5 giri dell’impianto toscano riservati alla categoria elettrica del Motomondiale si sono aperti con l’ottimo spunto da parte di Aegerter. Lo svizzero ha tentato di fare la differenza sui diretti rivali, una mission non riuscita. Il gruppo è rimasto infatti compatto con il centauro del Dynavolt Intact GP MotoE in lizza per il primato contro il brasiliano Eric Granado (LCR E-Team). I due hanno fatto la differenza nei minuti seguenti allungando un gruppo che perdeva parecchi ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Dominiqueinizia nel migliore dei modi il fine settimana del Mugello dedicato alla. Il 77 del gruppo è stato semplicemente perfetto, semplicemente il migliore sin dallo spegnimento dei semafori. Seconda piazza per Matteo, terza per AndreaDopo un piccolo ritardo dovuto al maltempo, i 5 giri dell’impianto toscano riservati alla categoria elettrica del Motomondiale si sono aperti con l’ottimo spunto da parte di. Lo svizzero ha tentato di fare la differenza sui diretti rivali, una mission non riuscita. Il gruppo è rimasto infatti compatto con il centauro del Dynavolt Intact GPin lizza per il primato contro il brasiliano Eric Granado (LCR E-Team). I due hanno fatto la differenza nei minuti seguenti allungando un gruppo che perdeva parecchi ...

